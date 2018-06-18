Исследование показало, с чем врачи связывают изменение своих зарплат

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Около 50 процентов врачей в России заявляют, что их зарплата зависит от оценок начальства, 20 процентов докторов считают, что на их зарплату влияют случайные факторы, заявила на круглом столе по обсуждению социального статуса медицинского работника директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

"Мы провели очень большое исследование касаемо "эффективного контракта", и очень печально, что почти 50 процентов врачей говорят, что их зарплата зависит от оценок начальства либо от случайных факторов — 20 процентов. С этим надо очень серьезно разбираться", — сказала Попович.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в Минздраве знают об этих проблемах и последовательно их решают. А такие исследования во многом помогают в этом.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщала, что "эффективный контракт" для врачей используют в 77 из 85 субъектов России. С 2012 года зарплата у врачей увеличилась на 65,6 процентов, среднего медицинского персонала — на 56,4, младшего — на 104,2.

Эффективный контракт представляет собой особый тип трудового договора, в котором подробно изложены такие моменты, как квалификация работника, его стаж, конкретные обязанности, критерии оценки работы и сумма оплаты труда.

Система "эффективных контрактов", на которую бюджетников начали переводить в России несколько лет назад, ставит зарплату в зависимость от сложности и качества оказываемых госуслуг.