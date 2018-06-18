Застрявшие в Калининграде нигерийские болельщики улетели в Москву

КАЛИНИНГРАД, 18 июн — РИА Новости. Большинство нигерийских болельщиков, которые не смогли уехать в Москву из Калининграда из-за неоформленных документов на обратную дорогу, улетели в российскую столицу, рассказали журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.
"Правительством региона во взаимодействии с аэропортом "Храброво", "Транспортной дирекцией-2018" и авиакомпаниями проработана возможность их отправки в Москву. Большая часть нигерийцев улетели в столицу 18 июня. Порядка 20 человек уже имеют авиабилеты на 19 июня", — сообщили в правительстве.
Отмечается, что для предупреждения подобных ситуаций в консульства ряда стран, чьи граждане прибывают на матчи ЧМ-2018 в Калининграде, дополнительно будет направлена информация о правилах проезда для иностранных болельщиков в бесплатных поездах.
Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. В Калининграде 16 июня уже сыграли сборные Хорватии и Нигерии (сборная Хорватии со счетом 2:0 обыграла команду Нигерии), 22 июня предстоит матч Сербия-Швейцария, 25 июня сыграют команды Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.