Застрявшие в Калининграде нигерийские болельщики улетели в Москву

КАЛИНИНГРАД, 18 июн — РИА Новости. Большинство нигерийских болельщиков, которые не смогли уехать в Москву из Калининграда из-за неоформленных документов на обратную дорогу, улетели в российскую столицу, рассказали журналистам в пресс-службе правительства Калининградской области.

Ранее РИА Новости сообщали, что несколько десятков граждан Нигерии планировали добраться из Калининграда в Москву на бесплатном поезде. Однако, несмотря на многочисленные предупреждения FIFA, они не оформили необходимые для проезда документы, вследствие чего в поезд их не пустили. При содействии правительства Калининградской области всех нигерийцев, вынужденных остаться в Калининграде, разместили в гостиницах.

"Правительством региона во взаимодействии с аэропортом "Храброво", "Транспортной дирекцией-2018" и авиакомпаниями проработана возможность их отправки в Москву. Большая часть нигерийцев улетели в столицу 18 июня. Порядка 20 человек уже имеют авиабилеты на 19 июня", — сообщили в правительстве.

Отмечается, что для предупреждения подобных ситуаций в консульства ряда стран, чьи граждане прибывают на матчи ЧМ-2018 в Калининграде, дополнительно будет направлена информация о правилах проезда для иностранных болельщиков в бесплатных поездах.

Калининградская область не имеет общих границ с остальной территорией России, граничит со странами Европейского Союза — Литвой и Польшей, имеет выход к Балтийскому морю. Для проезда из Калининграда в другие российские города на поезде россияне оформляют упрощенный транзитный документ, граждане других стран должны иметь визу для проезда по территории стран ЕС.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России. В Калининграде 16 июня уже сыграли сборные Хорватии и Нигерии (сборная Хорватии со счетом 2:0 обыграла команду Нигерии), 22 июня предстоит матч Сербия-Швейцария, 25 июня сыграют команды Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.