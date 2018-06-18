Нижегородская область и Швеция будут вместе развивать "зеленые технологии"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Нижегородская область будет сотрудничать со Швецией в сфере "зеленых технологий", заявил журналистам врио губернатора региона Глеб Никтин после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Швеции в России Петером Эриксоном.

Встреча руководства Нижегородской области с делегацией Швеции состоялась перед матчем чемпионата мира по футболу между сборными Швеции и Южной Кореи, который начался на стадионе "Нижний Новгород" в понедельник в 15.00. В состав шведской делегации вошли советники по культуре и экономическим вопросам посольства, представители культуры и деловых кругов.

"По итогам 2017 года оборот внешней торговли между Нижегородской областью и Швецией составил 22,3 миллиона долларов. В минувшем году Швеция заняла 39 место по объему товарооборота среди 142 стран – внешнеторговых партнеров нашего региона. Это говорит о том, что у нас огромный нереализованный потенциал. Сегодня на встрече со шведской делегацией мы обсудили перспективы сотрудничества в разных сферах – в том числе, в энергосберегающих технологиях и так называемых "зеленых технологиях", — рассказал Никитин.

Он уточнил, что Швеция является одним из самых главных экспертов по экологическим технологиям в промышленности, которые повсеместно внедряются в Европе и начинают внедряться в России, и подчеркнул, что "для нас очень интересно получить шведскую экспертизу в этой части". Никитин также добавил, что на встрече обсудили и другие проекты, например, расширение сотрудничества с регионом компании IKEA.

В свою очередь посол Швеции сообщил о том, что одна из главных целей визита в Нижегородскую область – изучение потенциальных возможностей для инвестиций в регион. "На встрече с губернатором были как представители компаний, который уже работают в Нижегородской области, так и те, кто еще только планирует наладить сотрудничество с нижегородскими предприятиями. Надеюсь, наши договоренности будут развиваться и перерастут в настоящие проекты", — заявил Эриксон.

Он отметил, что, несмотря на санкции, Швеция планирует и дальше развивать отношения с Россией. "Мы не хотим изолировать Россию и россиян — наоборот, мы хотим как можно теснее строить наши отношения. Именно поэтому мы здесь и находимся. Мы хотим представить Швецию нижегородцам и познакомиться с ними сами", — сказал шведский посол.

Он поблагодарил всех нижегородцев за теплый прием болельщиков из Швеции, которые приехали поболеть за свою сборную.

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