Медведев считает приоритетное финансирование нацпроектов необходимым

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Финансирование нацпроектов должно быть приоритетным, нужно синхронизировать проектную работу по ним с бюджетным циклом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
"Все это нужно сделать так, чтобы это было понятно людям — будь то строительство жилья или обустройство городской среды, или малого бизнеса, или здравоохранения", — отметил премьер.
"Нацпроекты должны финансироваться приоритетно… потому что это и есть приоритеты, то есть в первую очередь. Чтобы обеспечить эту задачу, всю проектную деятельность нужно синхронизировать с бюджетным циклом. Мы только что с коллегами на эту тему на совещании с участием вице-премьеров говорили", — сообщил Медведев.