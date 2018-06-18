Медведев считает приоритетное финансирование нацпроектов необходимым

ГОРКИ, 18 июн — РИА Новости. Финансирование нацпроектов должно быть приоритетным, нужно синхронизировать проектную работу по ним с бюджетным циклом, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Глава правительства добавил, что власти вырабатывают показатели нацпроектов, определяют результаты, которые должны быть достигнуты, контрольные точки по их достижению.

"Все это нужно сделать так, чтобы это было понятно людям — будь то строительство жилья или обустройство городской среды, или малого бизнеса, или здравоохранения", — отметил премьер.

"Нацпроекты должны финансироваться приоритетно… потому что это и есть приоритеты, то есть в первую очередь. Чтобы обеспечить эту задачу, всю проектную деятельность нужно синхронизировать с бюджетным циклом. Мы только что с коллегами на эту тему на совещании с участием вице-премьеров говорили", — сообщил Медведев.