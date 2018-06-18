Москалькова подтвердила, что встреча с украинской коллегой пройдет сегодня

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила журналистам, что встреча с украинской коллегой Людмилой Денисовой точно состоится сегодня, сколько времени это может занять, пока не ясно.

"Уполномоченный Верховной рады по правам человека Денисова сегодня обратилась к руководству ФСИН и "Лефортово" с просьбой о посещении Сущенко и ждала этой встречи. Но поскольку такая встреча не состоялась, она приезжает сюда, к нам в офис, время перенеслось", — сказала Москалькова в понедельник.

Она принесла извинения журналистам за долгое ожидание — прошел час с момента, когда по плану должна была начаться встреча омбудсменов двух стран; начало переговоров было намечено на 14.00 мск в аппарате российского омбудсмена в Москве.

"Встреча состоится сегодня, это точно. Сколько она пройдет по времени — трудно сказать, потому что это обычная рабочая встреча, где выверяется график посещений в России и Украине лиц, находящихся под стражей", — сказала Москалькова.