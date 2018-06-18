Москалькова подтвердила, что встреча с украинской коллегой пройдет сегодня

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила журналистам, что встреча с украинской коллегой Людмилой Денисовой точно состоится сегодня, сколько времени это может занять, пока не ясно.
Она принесла извинения журналистам за долгое ожидание — прошел час с момента, когда по плану должна была начаться встреча омбудсменов двух стран; начало переговоров было намечено на 14.00 мск в аппарате российского омбудсмена в Москве.
"Встреча состоится сегодня, это точно. Сколько она пройдет по времени — трудно сказать, потому что это обычная рабочая встреча, где выверяется график посещений в России и Украине лиц, находящихся под стражей", — сказала Москалькова.