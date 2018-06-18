В Рособрнадзоре рассказали, как прошли ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Экзамен по биологии и письменная часть Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранным языкам прошли в рабочем режиме, без утечек контрольных измерительных материалов и серьезных сбоев, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Основные сроки проведения экзаменов почти завершены. Как и предыдущие экзамены, ЕГЭ по биологии и иностранным языкам прошли штатно. На этой неделе выпускникам еще предстоит сдать экзамены по физике и литературе, затем начнутся резервные дни для сдачи ЕГЭ", — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Сообщается, что заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали более 140 тысяч человек, в том числе 138 тысяч выпускников текущего года, для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 2864 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).

Согласно релизу, заявление на участие в письменном экзамене по иностранному языку подали более 86 тысяч человек, из них около 83,5 тысяч записались на английский язык, для проведения ЕГЭ по английскому языку было задействовано 2357 ППЭ, экзамен по немецкому языку планировали сдавать 1758 участников, по французскому – 948, по испанскому – 153.

В ведомстве уточнили, что ход экзаменов в регионах контролировали общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора, во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение и использовалась технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

"Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов, на ЕГЭ по иностранному языку – 22 балла. Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 4 июля, участники ЕГЭ по иностранному языку – не позднее 5 июля", — говорится в сообщении.

Основной этап сдачи ЕГЭ-2018 проходит с 28 мая по 2 июля. В текущем году ЕГЭ сдают 730 тысяч человек. Двадцать восьмого мая прошли первые экзамены по географии и информатике. Тридцатого мая выпускники написали ЕГЭ по базовой математике. ЕГЭ по профильной математике одиннадцатиклассники сдавали первого июня.

Выпускники сдали государственные экзамены по химии и истории 4 июня. Самый массовый экзамен по русскому языку одиннадцатиклассники писали 6 июня. Девятого и 13 июня выпускники сдавали устную часть ЕГЭ по иностранному языку, 14 июня — ЕГЭ по обществознанию.