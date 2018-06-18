Омбудсмен Украины заявила, что ожидает встречи с осужденным Сущенко

КИЕВ, 18 июн — РИА новости. Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что ожидает в российской колонии встречи с осужденным за шпионаж украинцем Романом Сущенко, после чего намерена встретиться с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Мы сейчас будем ожидать тут (в колонии. – Прим. ред.). в 17.30 заканчивается возможность для нас попасть к Роману Сущенко… Мы будем ждать, когда нас пропустят. Встреча моя с госпожой Москальковой, которая была назначена на 14.00, не отменяется. Ее аппарат уведомили, что я на встрече, и они будут нас ждать", — заявила Денисова в видеообращении, опубликованном в понедельник на ее странице в Facebook.

Она заявляет, что имеет все необходимые документы для посещения Сущенко.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.

Позже уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Денисова написала в Facebook, что прибыла в Салехард, где в колонии содержится осужденный в РФ за организацию терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, но ее к нему не пустили из-за наличия у него российского гражданства. Москалькова, комментируя ситуацию, заявила, что ее украинская коллега нарушила их прежние договоренности, приехав в Салехард.

Сущенко был задержан в Москве осенью 2016 года. По данным ФСБ, он как сотрудник главного управления разведки минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Украинское национальное агентство "Укринформ" тогда заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом, он находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам. Мосгорсуд назначил Сущенко 12 лет колонии строгого режима по делу о шпионаже.