Пассажиры аварийно севшего в Барнауле самолета улетели резервным бортом

КРАСНОЯРСК, 18 июн — РИА Новости. Пассажиры самолета Superjet 100, совершившего в понедельник аварийную посадку в Барнауле, вылетели в пункт назначения резервным бортом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"В 17.06 (13.06 мск) пассажиры вылетели резервным бортом Superjet, который был отправлен авиакомпанией из Москвы. Зарегистрировано 100 пассажиров. Все права были соблюдены, людей на время ожидания обеспечили питанием и напитками", — сказала Горбунова.

Ранее сообщалось, что борт принадлежал "ИрАвиа", он следовал по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург. Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа.

В Западно-сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Региональный главк МЧС подтвердил аварийную посадку и сообщил, что пострадавших нет.

Пресс-секретарь международного аэропорта Иркутск Клим Куликов сообщил, что самолет перед вылетом прошел проверку у наземных служб без нареканий.