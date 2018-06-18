В Екатеринбурге иностранные болельщики посещают музеи и "Ельцин центр"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Иностранные болельщики чемпионата мира по футболу, прибывшие в Екатеринбург, активно посещают "Ельцин центр", музей камнерезного искусства, автомобильные музеи и городские торговые центры, сообщила журналистам министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

"Наши гости очень любят гулять по городу. Наши гости посещают "Ельцин Центр". Наши гости посещают мультимедийный парк "Россия – моя история". Наши гости посещают музеи", — сказала министр в ответ на вопрос, какие места и культурные события больше всего интересуют иностранных гостей в Екатеринбурге.

Она подчеркнула, что особой популярностью пользуются музей истории камнерезного и ювелирного искусства, автомобильные музеи, музей под открытым небом на Плотинке и выставочный центр на улице Воеводина.

"Торговые центры также их (иностранцев) очень интересуют. Они отмечают большой выбор товаров", — отметила Учайкина.

По ее мнению, посещения торговых центров иностранцами является значимым моментом для региона. "Мне кажется, такие посещения тоже важны, когда они (болельщики) могут увезти какие-то сувениры, увидеть это все. Остальное будем считать по окончании чемпионата", — добавила министр.

По ее словам, к визиту гостей чемпионата Свердловская область подготовила масштабную культурную программу — это концерты в фан-зоне, премьеры в театрах Екатеринбурга, музейные выставки, фестиваль национальной кухни народов Урала, а также многое другое. Культурная программа к ЧМ-2018 стартовала на Урале 5 июня. Ее открыл Екатеринбургский театр оперы и балета премьерой балета "Приказ короля", — отметила Учайкина.

Также она отметила, что в понедельник Свердловский театр драмы представит премьеру "Три мушкетера", а 26 и 27 июня на площадке Свердловского театра музыкальной комедии состоится еще одна премьера – мюзикл "Казанова". Министр подчеркнула, что культурная программа, посвященная чемпионату, будет продолжаться до 15 июля.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.

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