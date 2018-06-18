В Оренбургской области за два года построят четыре новых школы

ОРЕНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Власти Оренбургской области построят четыре новых общеобразовательных школы в течение двух лет, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

По его словам, школа на 1 135 мест, которая будет построена в столице региона, примет учеников уже в сентябре этого года.

"Всего в 2019 —2020 годах мы планируем построить школы в Тоцком, Оренбургском, Домбаровском районах региона и новом густонаселенном микрорайоне Оренбурга. В новые школы отправятся 1924 ученика. Уверен, укрепление материально-технической базы в совокупности с организацией учебного процесса и выстроенной внешкольной деятельностью принесут свои плоды. Сегодня Оренбуржье стабильно входит в пятерку лучших регионов по результатам единого государственного экзамена", — привели в пресс-службе слова главы региона Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что в прошлом году в области были введены в эксплуатацию три новых школы на 2 645 мест и один учебно-спортивный корпус, что позволило на 1% увеличить в регионе количество школьников, обучающихся в современных условиях.

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