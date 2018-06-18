Международный молодежный форум "Евразия" пройдет в Оренбурге в сентябре

ОРЕНБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Третий международный молодежный форум "Евразия" пройдет в Оренбурге с 4 по 10 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

Первый молодежный форум "Евразия" состоялся в Оренбургской области в сентябре 2016 года, в нем приняли участие 800 молодежных лидеров из 70 стран. В прошлом году форум стал одной из площадок XIX Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Наша задача — создать условия для развития интеллектуального и социального потенциала. Каждый из четырехсот тысяч молодых оренбуржцев должен иметь доступ к участию во всех региональных проектах. Нужны открытые площадки для коммуникации и обучения, обмена опытом, партнерства и творчества молодых людей со всего мира. Одну из таких площадок — Международный молодежный образовательный форум "Евразия" — мы создали в Оренбуржье", — привели в пресс-службе слова губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

В пресс-службе добавили, что по поручению президента России в 2018 году "Евразия" вошла в пул всероссийских форумных площадок.

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