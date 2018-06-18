Трутнев рассказал, от чего зависит строительство моста на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ждет решения президента РФ Владимира Путина по строительству моста на Сахалин.

"Сахалинский мост может быть только решением президента РФ, никто другой такую задачу решить не сможет, поэтому мы ждем, какое решение примет президент", — сказал Трутнев в интервью программе "Поздняков" на НТВ.

Он также отметил, что сейчас идут расчеты по программе, которую он предложил президенту в части развития Дальневосточного федерального округа.

"Там большая программа, мы договорились, что когда все расчеты будут завершены, мы соберемся вместе, обсудим, с какими предложениями будем выходить на Владимира Владимировича", — отметил полпред.

Трутнев добавил, что некоторые из предложений уже одобрены президентом, в частности, расширение пропускных способностей БАМа и Транссиба.