Трутнев рассказал, от чего зависит строительство моста на Сахалин

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ждет решения президента РФ Владимира Путина по строительству моста на Сахалин.
Он также отметил, что сейчас идут расчеты по программе, которую он предложил президенту в части развития Дальневосточного федерального округа.
"Там большая программа, мы договорились, что когда все расчеты будут завершены, мы соберемся вместе, обсудим, с какими предложениями будем выходить на Владимира Владимировича", — отметил полпред.
Трутнев добавил, что некоторые из предложений уже одобрены президентом, в частности, расширение пропускных способностей БАМа и Транссиба.