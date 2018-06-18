В Благовещенске после ливня нашли несколько десятков автомобильных номеров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июн — РИА Новости. Субботний ливень в Благовещенске, который, по информации центра "Фобос", по количеству выпавших осадков побил суточный рекорд 1914 года, добавил работы не только коммунальным службам, но и автовладельцам: около сорока утонувших в лужах госномеров ждут своих владельцев в местной госавтоинспекции, сообщает УМВД по Амурской области.
Объявления о потерянных и найденных госномерах появились и в соцсетях Благовещенска, а одну из автобусных остановок превратили в "бюро находок", сюда в выходные дни двое жителей города привезли около 20 найденных госномеров.
По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 19 июня местами в центральных и южных районах области вновь ожидаются сильные ливни с грозами.
Жителей региона призывают к осторожности во время непогоды.