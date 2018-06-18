Эскимосский поселок на Чукотке может попасть в список наследия ЮНЕСКО

ВЛАДИВОСТОК, 18 июн — РИА Новости. Власти Чукотки номинируют в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО древнеберингоморское поселение Наукан, сообщает правительство региона.

Крупнейший древний эскимосский поселок расположен на самой оконечности Азиатского материка, у пролива, разделяющего Азию и Америку. Вечная мерзлота сохранила в хорошем состоянии множество предметов древнего быта эскимосов.

"В настоящее время в соответствии со Стратегией государственной культурной политики до 2030 года проводится работа по номинированию объекта культурного наследия "Многослойное поселение "Наукан" в список всемирного наследия ЮНЕСКО в составе номинации "Наследие морских арктических зверобоев Чукотки", — говорится в сообщении.

Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва готовит заявку на включение поселка в предварительный список ЮНЕСКО. Номинация может стать трансграничной – включать не только памятники на территории России, но и схожие объекты в Канаде.

"Поселок Наукан – одно из удивительнейших мест планеты, где можно прикоснуться к столетиям истории эскимосского народа, узнать о стойкости первых русских землепроходцев, стоя на земле Азии, увидеть Америку, почувствовать красоту и хрупкость суровой арктической природы", — отметила начальник инспекции по государственной охране объектов культурного наследия департамента образования, культуры и спорта Чукотки Светлана Никонова.