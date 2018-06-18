Исследование показало проблему с переполненностью детских садов в России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Проблема с переполненностью групп в детских садах остается критической, следует из результатов национального исследования качества образования — "дошколка" (НИКО — "дошколка"), проведённого Московским городским педагогическим университетом (МГПУ) по заказу Рособрнадзора.

Мониторинг качества дошкольного образования в рамках проекта "НИКО-дошколка" был проведен в 2016-2017 годах по заказу Рособрнадзора. Организовали исследование специалисты Лаборатории развития ребенка Института системных проектов МГПУ (при участии НИТУ МИСиС (2016) и Академии "Просвещение").

"Все еще критическим остается большое количество детей в группах, в среднем 27-28 детей по списку, хотя присутствует, как правило, около 65% детей. Это говорит о том, что дети массово болеют или родители не готовы их приводить в дошкольные группы по другим причинам", — свидетельствуют результаты исследования.

Отмечается, что в 34% групп детских садов числится более 30 детей по списку, а при этом в 3% — более 40, а иногда доходит и до 50-55 человек. Авторы исследования уточнили, что в 59,5% групп на момент наблюдения присутствовало более 25 детей.

Также условия для дневного сна остаются одной из проблемных зон, которые были выявлены как в 2016, так и в 2017 году.

"Спальни переполнены, кроватки стоят вплотную друг к другу – из-за этого у детей нет даже минимального личного пространства для расслабления, при этом инфекции дыхательных путей в период сезонной заболеваемости распространяются очень быстро в такой обстановке. Кроме того индивидуальные особенности детей в отношении дневного сна не учитываются", — заключили исследователи НИКО.

Исследование НИКО-дошколка проводилось в два этапа, в сентябре 2016 и сентябре 2017 года. В 2016 году в исследовании принимало участие 423 детских сада из 40 регионов. В 2017 году в исследовании принимал участие 1301 детский сад из 74 регионов (2,6% детских садов РФ, 87% регионов).367 детских садов принимало участие в исследовании дважды – в 2016 и в 2017 годах.