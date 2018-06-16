Глава Кубани остался доволен организацией первого матча ЧМ в Сочи

КРАСНОДАР, 16 июн — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев остался доволен тем, как прошёл первый матч ЧМ по футболу в Сочи, "все системы сработали, как часы", заявил РИА Новости глава региона.

"Вчера (в пятницу — ред.) был поставлен рекорд загрузки стадиона Фишт — 43 866 человека. Подводя итоги первого матча в Сочи, могу с уверенностью сказать: Краснодарский край прошел проверку на прочность – все системы сработали, как часы", — сказал Кондратьев.

Губернатор подчеркнул, что система безопасности была организована "на самом высоком уровне". "Олимпийский парк, стадион, площадка фестиваля болельщиков находились под полным контролем правоохранителей и казаков. Результат этой огромной работы – во время матча не было допущено нарушений общественного порядка", — отметил глава.

Он добавил, что общественный транспорт Сочи также работал в усиленном режиме. "Город успешно справился с потоком болельщиков. Они смогли без труда добраться до стадиона и фан-зоны на площади Южного мола, а также покинуть их после игры. А это в общей сложности более 65 тысяч человек", — пояснил Кондратьев. По его данным, всего на линии по маршрутам спортивных соревнований работали 250 автобусов и 70 пар "ласточек". Для зрителей матча поездки были бесплатными.

"Немалую роль сыграло и то, что многие сочинские предприятия прислушались к нашим рекомендациям и объявили 15 июня выходным, а болельщики приезжали на матч заранее", — добавил губернатор.

Кроме того, глава отметил работу медслужб. Для медицинского обеспечения матча на стадионе и подходах к нему было привлечено около 200 медиков. "Они оказывали помощь в медпунктах, в автомобилях скорой помощи, было организовано 20 мобильных бригад в чаше стадиона для оказания помощи зрителям и у кромки поля для решения медицинских проблем, которые могут возникать у спортсменов. Отмечу, что первый матч прошел относительно спокойно для медиков. Среди обратившихся за помощью не было серьезных и тяжелых случаев", — заключил губернатор.

В пятницу состоялся первый из шести матчей ЧМ-2018, запланированных к проведению на территории Сочи. На стадионе "Фишт" прошла игра между сборными Португалии и Испании. Матч завершился со счетом 3:3. Восемнадцатого июня в Сочи сразятся команды Бельгии и Панамы, 23 июня на поле выйдут сборные Германии и Швеции, 26 июня пройдет матч между Австралией и Перу. Тридцатого июня "Фишт" примет встречу 1/8 финала. Седьмого июля в Сочи состоится четвертьфинал мирового первенства. Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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