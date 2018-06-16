В Крыму более трех тысяч детей отмечают день рождения "Артека"

АРТЕК (Крым), 16 июн — РИА Новости. Празднование 93-й годовщины со дня основания международного детского центра "Артек" проходит в субботу в Крыму, в нем принимает участие более 3,5 тысячи участников шестой смены, сказал РИА Новости директор центра Алексей Каспржак.

Международный детский центр "Артек" был основан в 1925 году, первая смена лагеря у горы Аю-Даг открылась 16 июня.

"У нас порядка 3,5 тысячи детей сейчас (шестая смена), для нас это домашний, семейный праздник. Традиционно, как всегда, празднуют день рождения — будет торт, свечи, все друг друга поздравляют и дарят подарки, праздничный концерт и обязательно салют", — сказал Каспржак.

Празднование в центре началось утром во всех лагерях с торжественных линеек, в течение дня дети примут участие в конкурсах и мастер-классах в студиях и кружках созданного в "Артеке" города мастеров на "русской поляне". Праздник продолжат международным фестивалем творчества, в котором примут участие сами артековцы. На сцене выступят 30 коллективов, участники которых приехали в Крым из 12 стран представляют свою страну. Завершится день рождения лагеря фейерверком.

"Идет большое празднование юного, я не побоюсь этого слова, центра под названием "Артек", так как с каждым годом он становится все лучше, поэтому он молодой. Он молодой, потому что постоянно меняется, и он радует своими изменениями. Это присуще субъектам в юном возрасте", — сказал Каспржак.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Это крупнейший детский центр мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF). К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в "Артеке" строится лагерь "Солнечный", планируется, что после сдачи в эксплуатацию в 2019 году жилых корпусов нового лагеря "Артек" будет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч детей в год.

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