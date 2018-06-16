В Крыму более трех тысяч детей отмечают день рождения "Артека"

АРТЕК (Крым), 16 июн — РИА Новости. Празднование 93-й годовщины со дня основания международного детского центра "Артек" проходит в субботу в Крыму, в нем принимает участие более 3,5 тысячи участников шестой смены, сказал РИА Новости директор центра Алексей Каспржак.
Международный детский центр "Артек" был основан в 1925 году, первая смена лагеря у горы Аю-Даг открылась 16 июня.
"У нас порядка 3,5 тысячи детей сейчас (шестая смена), для нас это домашний, семейный праздник. Традиционно, как всегда, празднуют день рождения — будет торт, свечи, все друг друга поздравляют и дарят подарки, праздничный концерт и обязательно салют", — сказал Каспржак.
Празднование в центре началось утром во всех лагерях с торжественных линеек, в течение дня дети примут участие в конкурсах и мастер-классах в студиях и кружках созданного в "Артеке" города мастеров на "русской поляне". Праздник продолжат международным фестивалем творчества, в котором примут участие сами артековцы. На сцене выступят 30 коллективов, участники которых приехали в Крым из 12 стран представляют свою страну. Завершится день рождения лагеря фейерверком.
"Идет большое празднование юного, я не побоюсь этого слова, центра под названием "Артек", так как с каждым годом он становится все лучше, поэтому он молодой. Он молодой, потому что постоянно меняется, и он радует своими изменениями. Это присуще субъектам в юном возрасте", — сказал Каспржак.
"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Это крупнейший детский центр мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF). К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в "Артеке" строится лагерь "Солнечный", планируется, что после сдачи в эксплуатацию в 2019 году жилых корпусов нового лагеря "Артек" будет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч детей в год.
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Главное мистическое место на территории "Артека" – парк Виннера в лагере "Горный". Место названо в честь бывшего владельца местных земель, ученого-химика Б. И. Виннера (1837 – 1897). Говорят, что в парке похоронена его дочь, умершая от несчастной любви, и ее дух является артековцам в образе "белой леди".
В глубине парка находится место, внушающее трепет всем новичкам лагеря, – фамильный склеп, построенный в 1855 году. Здесь были похоронены второй директор Императорского Никитского сада, винодел и агроном Николай Ангорн фон Гартвис и его жена, Елизавета Федоровна.
Романтика идет об руку с мистикой, и поэтому неподалеку от склепа можно найти место уединения влюбленных – старинную беседку, увитую зеленью.
Артековцы верят, что беседка волшебная и что побывавшие здесь влюблённые уже не смогут жить друг без друга.
Склеп Березиных-Соловьевых, расположенный на территории лагеря "Лазурный", построен в 1903 году по заказу Ольги Соловьевой. Ее муж, знаменитый инженер-мостостроитель Владимир Березин, мечтал создать курорт на купленной им земле будущего лагеря. Смерть нарушила его планы, но вдова инженера воплотила мечту в реальность, основав элитный дом отдыха.
История склепа обросла различными "страшилками", и место приобрело мистическую ауру. По рассказам, поблизости видели призрачную фигуру женщины, а мозаичное панно с изображением святых Владимира и Ольги чудесным образом сохранилось, несмотря на разрушения вокруг.
Фонтан "Горгона", построенный в начале 20 века на нынешней территории лагеря "Кипарисный", исполняет желания с тех пор, как на его стене появилась голова зайца. Его предшественник – барельеф с головой Медузы Горгоны – был разбит в 1955 году.
Не только старинные постройки овеяны легендами. Говорят, что именно памятник В. И. Ленину, открытый в 1985 году на территории лагеря "Прибрежный", спас "Артек" от сошедшего на побережье оползня.
Правда, мистика здесь не при чем: конструкция монумента послужила барьером и уберегла территорию от разрушения. Тем не менее, в массивности памятника артековцы видят нечто завораживающее и загадочное.
У земель "Артека" долгая история, и каждый отдыхающий в конце смены увозит с собой легенды о крымском побережье.
На фото: тоннель в Генуэзской скале на территории лагеря "Кипарисный".