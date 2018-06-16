Роскомнадзор запретил более 200 сайтам вести спортивные трансляции

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 200 интернет-ресурсов прекратили нелегальные трансляции спортивных телеканалов, операторы связи ограничивают доступ к еще сотне сайтов, отказавшихся выполнять требование Роскомнадзора, сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что за май-июнь нелегальные трансляции телеканалов прекратили 212 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек).
Российским законодательствам предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских и (или) смежных прав, которые позволяют правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решение о предварительном обеспечении защиты указанных прав принимает Мосгорсуд.