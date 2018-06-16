Роскомнадзор запретил более 200 сайтам вести спортивные трансляции

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Более 200 интернет-ресурсов прекратили нелегальные трансляции спортивных телеканалов, операторы связи ограничивают доступ к еще сотне сайтов, отказавшихся выполнять требование Роскомнадзора, сообщает надзорное ведомство.

"На основании определений Мосгорсуда Роскомнадзор принял предварительные обеспечительные меры защиты прав на трансляции телеканалов "Матч ТВ", "Наш Футбол", "Матч! Планета", "НТВ ПЛЮС" "СПОРТ ПЛЮС", "Футбол 1", "Футбол 2", "Футбол 3", "Спорт 1", "Спорт 2" и "КХЛ", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за май-июнь нелегальные трансляции телеканалов прекратили 212 интернет-ресурсов, ожидается прекращение трансляций еще на 16 сайтах (установленный срок исполнения требований еще не истек).

"Операторы связи по требованию Роскомнадзора ограничивают доступ к страницам 99 сайтов, которые не прекратили пиратские трансляции в интернете эфиров указанных телеканалов", — добавили в надзорном ведомстве.

Российским законодательствам предусмотрены внесудебные меры по прекращению нарушений авторских и (или) смежных прав, которые позволяют правообладателям защитить от нелегального распространения в интернете любые виды мультимедийного контента, за исключением фотографий. Решение о предварительном обеспечении защиты указанных прав принимает Мосгорсуд.