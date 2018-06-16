Москалькова посетила украинского заключенного в Омске

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что вместе с представителем консульства Украины посетила находящегося в Омске под стражей украинца Дмитрия Штыбликова.

"Сегодня в Омске совместно с и.о. консула-руководителя консульства Украины в Новосибирске Финогеновым Олегом Михайловичем посетила Штыбликова Дмитрия Анатольевича. Обсудила с Дмитрием Анатольевичем условия содержания, возможность и качество оказания медицинской помощи", — написала Москалькова в Instagram.

Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. Впоследствии омбудсмены обменялись списками из 34 человек для посещений.