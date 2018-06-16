На станции Черусти в Подмосковье полностью восстановили движение поездов

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Последствия схода грузовых вагонов на станции Черусти в Подмосковье ликвидированы, движение поездов возобновилось по всем путям, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее МЖД сообщила, что четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Черусти, движение было приостановлено. Позже стало известно, что с рельсов сошли пять вагонов с углем, никто не пострадал.

"Железнодорожники ликвидировали последствия схода грузовых вагонов и возобновили движение поездов на станции Черусти по всем путям", — говорится в сообщении пресс-службы.

МЖД добавляет, что в 1.36 было открыто движение поездов по второму главному пути, а в 22.08 в пятницу – по первому главному пути. Движение поездов осуществляется в штатном режиме.

Причины схода выясняются.