Власти Екатеринбурга заявили, что все билеты на матч ЧМ были распространены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Все билеты на матч чемпионата мира по футболу Египет — Уругвай в Екатеринбурге были распространены, это более 30 тысяч билетов, на игру в итоге пришли более 27 тысяч человек, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в пятницу в своем Instagram.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) 15 Июн 2018 в 9:22 PDT

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что трибуны на стадионе в Екатеринбурге были заполнены не полностью. Комментатор Георгий Черданцев сообщил на своей странице в Twitter, что места, оставшиеся свободными на стадионе в Екатеринбурге, предназначались для партнеров из ФИФА.

"Первый матч ЧМ в Екатеринбурге прошел без происшествий, все службы отработали хорошо. Впереди еще три игры. Стадион "Екатеринбург Арена" зарекомендовал себя прекрасно. В комментариях пишут про пустые места на центральной трибуне. Да, к сожалению, оставались свободные места. Согласно данным ФИФА, на игру пришли 27015 человек, хотя были распространены более 30 тысяч билетов — на все свободные места", — написал губернатор.

Он признался, что ему "было немного обидно видеть пустые места". "Но я тут не обладаю полномочиями и необходимой информацией: билетами занимаются наши партнеры из ФИФА. В любом случае заполняемость стадиона составила более 80%, боковые и верхние трибуны были заполнены почти под завязку. Болельщики получили огромное удовольствие от игры. Надо учитывать и то, что все-таки внимание к командам Уругвая и Египта не такое большое, как к некоторым другим сборным. В будущем нас ждут игры Мексики, Швеции, Франции. Думаю, людей на стадионе будет достаточно", — подчеркнул Куйвашев.

Сборная Уругвая в пятницу победила в Екатеринбурге команду Египта со счетом 1:0 в своей стартовой игре ЧМ-2018, проходящего в России.

Первый в истории чемпионат мира на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

В Екатеринбурге на групповом этапе, помимо матча Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция — Перу, 24 июня встретятся команды Японии и Сенегала, а 27 июня Мексика — Швеция.