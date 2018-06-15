Адвокат прокомментировал идею Чайки об объединении прокуратуры и следствия

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Предложенная Генпрокурором РФ Юрием Чайкой система объединения следствия и надзора является наиболее эффективной, и возглавить новую структуру должна именно прокуратура, считает управляющий партнер адвокатского бюро "АВЕКС ЮСТ" Игорь Бушманов.

Чайка в пятницу заявил, что в будущем прокуратура и следствие снова объединятся в единый следственный орган, который сможет возбудить дело, расследовать его, направить в суд и поддержать обвинение. Он напомнил, что так работала советская прокуратура.

"Для людей, которые работали или взаимодействовали с правоохранительной системой в последние 20-30 лет, пережили различные изменения в ней, а я в их числе, на сегодняшний день очевидно, что та конфигурация органов прокуратуры и следствия, которая функционировала долгое время в СССР и в первые 15 лет новой России, была одной из самых эффективных, экономичных и надежно защищающих права граждан", — сказал Бушманов РИА Новости.

По его мнению, лучшего пока никто и ничего придумать не смог, а система с переводом следствия в отдельную структуру себя не оправдала.

"В прежней системе были свои недочеты, но в целом это была мощная авторитетная структура, которая отвечала основной цели уголовного судопроизводства– защите граждан от необоснованного обвинения, а обвиняемым и потерпевшим гарантировала быстрый доступ к правосудию. Созданная в 2007 году система СК РФ возложенных на нее надежд не оправдала", — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что эта модель прокурорского следствия и надзора за ним в том или ином виде используется во многих западных странах. Учитывая курс, взятый Россией на сближение с ЕС, будет логичным создание взаимно похожих "платформ" и механизмов для успешной борьбы с преступность, в том числе с мировым терроризмом и транснациональным криминалом, а также для надежной защиты гарантированных прав граждан и интересов общества и государства, считает адвокат.

"В настоящее время именно прокуратура, как основной контролер досудебного и судебного производства, реально способна фактически возглавить и надлежаще контролировать предварительное следствие для его законной и эффективной работы, в том числе для целей недопущения в суд "бесперспективных", с точки зрения поддержания государственного обвинения, уголовных дел", — отметил Бушманов.

Он надеется, что в скором времени предложения Чайки воплотятся в процессуальную реальность, что, безусловно, будет в интересах всех участников уголовного судопроизводства, общества и государства в целом.