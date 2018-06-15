Москалькова сожалеет, что коллега из Киева не посетит заключенного в Омске

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в письме к омбудсмену Верховной рады Украины Людмиле Денисовой выразила сожаление, что та не посетит в субботу в Омске заключенного соотечественника Дмитрия Штыбликова, и пригласила ее на встречу в Москве в понедельник, 18 июня,
"Приглашаю Вас в понедельник, 18 июня, в 13:00 или в удобное для Вас время встретиться в аппарате уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (г. Москва, ул. Мясницкая, д.47) и обсудить дорожную карту по взаимному, паритетному и синхронному посещению граждан стран в соответствии со списками, которыми мы с Вами обменялись", — пишет Москалькова.
В четверг она заявляла РИА Новости, что согласовывает с Денисовой списки заключенных и график посещений. Ранее Денисова написала в Facebook, что прибыла в Салехард, где в колонии содержится осужденный в РФ за организацию терактов в Крыму украинский режиссер Олег Сенцов, но ее к нему не пустили из-за наличия у него российского гражданства.
9 июня российский и украинский президенты Владимир Путин и Петр Порошенко договорились, что омбудсмены двух стран посетят заключенных на территории РФ и Украины. чтобы обсудить дорожную карту посещений заключенных на территории двух стран. После телефонного разговора президентов омбудсмены лидеров дух стран обменялись списками из 34 человек для посещений.