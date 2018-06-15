В отдаленные районы Нижегородской области отправились "поезда здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. "Поезда здоровья", укомплектованные врачами различной специализации, отправились из Нижнего Новгорода в самые отдаленные районы Нижегородской области в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Поезда здоровья" с лучшими врачами, которые отправились в самые отдаленные районы Нижегородской области, — это первый шаг на пути реализации стратегии "Здоровое долголетие", которая для нашего региона является приоритетной. Эта инициатива возникла в ходе посещения населенных пунктов районов области. У нас более 850 фельдшерских пунктов в районах, но оборудование в них оставляет желать лучшего. Нет и узконаправленных специалистов, которые могут провести раннюю диагностику и вовремя направить пациентов в специализированные медицинские организации", — приводит пресс-служба слова Никитина.
В течение 2,5 месяцев — с 15 июня по 31 августа — мобильные диагностические лаборатории посетят 131 населенный пункт в 49 районах Нижегородской области. В первую очередь, это наиболее удаленные от медицинских учреждений города и села с большим количеством жителей.
В формировании "Поездов здоровья" задействованы врачебные бригады и лечебно-диагностические модули более 10 медицинских организаций области. Предполагается, что благодаря реализации инициативы врио губернатора "Доступная медицина" получить высококвалифицированную медицинскую помощь, а также пройти раннюю диагностику тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, смогут не менее 50 000 человек.
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