В отдаленные районы Нижегородской области отправились "поезда здоровья"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. "Поезда здоровья", укомплектованные врачами различной специализации, отправились из Нижнего Новгорода в самые отдаленные районы Нижегородской области в пятницу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Автопоезда "Северный" и "Южный" сформированы в рамках реализации проекта "Доступная медицина", стартовавшего в регионе по инициативе врио губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он лично проверил их оснащение и встретился с врачами.

"Поезда здоровья" с лучшими врачами, которые отправились в самые отдаленные районы Нижегородской области, — это первый шаг на пути реализации стратегии "Здоровое долголетие", которая для нашего региона является приоритетной. Эта инициатива возникла в ходе посещения населенных пунктов районов области. У нас более 850 фельдшерских пунктов в районах, но оборудование в них оставляет желать лучшего. Нет и узконаправленных специалистов, которые могут провести раннюю диагностику и вовремя направить пациентов в специализированные медицинские организации", — приводит пресс-служба слова Никитина.

В течение 2,5 месяцев — с 15 июня по 31 августа — мобильные диагностические лаборатории посетят 131 населенный пункт в 49 районах Нижегородской области. В первую очередь, это наиболее удаленные от медицинских учреждений города и села с большим количеством жителей.

"В каждой автоколонне по три автомобиля с высокотехнологичным оборудованием, а также машины сопровождения и обслуживания, которые будут помогать врачам перемещаться от районных гостиниц до населенных пунктов, где разместятся поезда. Всего едут 29 врачей — узконаправленных специалистов из лучших медицинских организаций области, а также медсестры и волонтеры, которые будут помогать им организовать работу с жителями", — пояснил министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов.

В формировании "Поездов здоровья" задействованы врачебные бригады и лечебно-диагностические модули более 10 медицинских организаций области. Предполагается, что благодаря реализации инициативы врио губернатора "Доступная медицина" получить высококвалифицированную медицинскую помощь, а также пройти раннюю диагностику тяжелых заболеваний, в том числе онкологических, смогут не менее 50 000 человек.

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