Казань принимает форум волонтеров FISU с участием делегатов из 92 стран

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Более 100 лидеров волонтерского движения из 92 стран принимают участие в международном образовательном форуме FISU Volunteer Leaders Academy 2018, открывшемся в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Международный образовательный форум FISU Volunteer Leaders Academy проходит в Казани с 14 по 22 июня. Перед его участниками выступят эксперты FISU (Международная Федерация студенческого спорта), UNESCO, Международного олимпийского комитета, WADA, а также представители оргкомитетов будущих универсиад и студенческих чемпионатов мира, говорится в сообщении.

Нововведением этого года стало привлечение участников форума к программе "Городские волонтеры" чемпионата мира по футболу. С гостями и участниками форума встретился премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, уточняет пресс-служба.

"Алексей Песошин приветствовал участников форума на земле Татарстана, отметив, что для республики особая честь принимать самых активных и неравнодушных людей планеты в этот год, объявленный в России Годом добровольца. Премьер-министр Татарстана сообщил, что в форуме принимают участие 111 лидеров движения из 92 стран мира", — отмечается в сообщении.

По словам Песошина, отрадно, что событийное волонтерство в последние годы в России стремительно развивается и становится частью повседневной жизни.

"В эти в Казани более двух тысяч волонтеров задействованы в чемпионате мира по футболу. А в 2019 году к проведению чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills будут привлечены 2,5 тысячи волонтеров", — приводит пресс-служба слова Песошина.

FISU Volunteer Leaders Academy – уникальная площадка для коммуникации и обмена опытом волонтеров и членов национальных федераций студенческого спорта в сфере проведения крупных международных спортивных мероприятий. Идею проведения впервые предложили активисты движения Kazan Volunteers на XIII форуме Международной федерации студенческого спорта (FISU) в 2016 году. Результаты первого форума, который состоялся в 2017 году в Казани, получили высокую оценку. На генеральной ассамблее FISU 2017 года в городе Тайбэе было принято решение сделать этот форум ежегодным.

Другие новости региона читайте здесь >>