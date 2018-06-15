Правительство одобрило штрафы за невыполнение плана тушения лесных пожаров

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство РФ одобрило законопроект об установлении штрафа за невыполнение мероприятий сводных планов тушения лесных пожаров на территории России, говорится в решениях, опубликованных на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за невыполнение мероприятий сводных планов тушения лесных пожаров на территориях субъектов Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в документе.

Отмечается, что законопроектом предлагается установить административную ответственность в виде штрафа для должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за невыполнение сводных планов тушения лесных пожаров. Эти меры обусловлены тем, что в течение нескольких лет в ряде регионов отмечается недостаточное привлечение сил и средств для тушения лесных пожаров в периоды высокой пожарной опасности и горения лесов.

"Законопроект рассмотрен и одобрен 4 июня 2018 года на заседании комиссии правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности", — добавляется в документе.