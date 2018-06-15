Первый российский солнцемобиль испытают на "Сочи Автодроме" 20 июня

СОЧИ, 15 июн – РИА Новости. Испытания первого российского солнцемобиля SOL состоятся 20 июня на "Сочи Автодроме", сообщает пресс-служба трассы.

Как говорится на сайте "Сочи Автодрома", во время презентации солнцемобиля SOL проведут тесты и продемонстрируют его технические возможности.

"Это будут дебютные заезды солнечного автомобиля на кольцевой трассе. Гоночный солнцемобиль, который способен разгоняться до 120 километров в час, выполнен в футуристичном стиле и предназначен для участия только в спортивных соревнованиях. На крыше автомобиля установлены солнечные панели площадью 4 квадратных метра", — говорится в сообщении.

Отмечается, что корпус солнцемобиля, как и некоторые элементы ходовой части, выполнены из углепластика, для безопасности пилота установлена стальная пространственная рама.