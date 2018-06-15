Движение поездов на станции Голицыно в Подмосковье возобновлено

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Специалистам удалось восстановить движение поездов в Одинцовском районе Московской области после

того, как на трех путях железнодорожной станции Голицыно пропало электропитание, сообщает региональный главк МЧС РФ.

В 14.40 в оперативную смену центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС поступила информация о пропаже электропитания на контактных проводах 1, 3 и 5 путей железнодорожной станции Голицыно в сторону области.

"В 15.11 движение восстановлено по штатной схеме", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, к ликвидации последствий ЧП привлекались 16 человек и три единицы техники.