Движение поездов на станции Голицыно в Подмосковье возобновлено

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Специалистам удалось восстановить движение поездов в Одинцовском районе Московской области после
В 14.40 в оперативную смену центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС поступила информация о пропаже электропитания на контактных проводах 1, 3 и 5 путей железнодорожной станции Голицыно в сторону области.
"В 15.11 движение восстановлено по штатной схеме", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, к ликвидации последствий ЧП привлекались 16 человек и три единицы техники.