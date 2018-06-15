МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Аукционы на закупку жизненно важного иммуноглобулина в Подмосковье не состоялись из-за отсутствия заявок, а не заниженной в несколько раз цены на препарат, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В соответствии с законодательством, при расчете цены за 1 миллиграмм было выбрано минимальное значение. Информация о выходе на торги со стоимостью, заниженной в сто раз, не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Уточняется, что аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В июне 2018 года планируется повторное размещение заявки на поставку препарата. После закупки препарат незамедлительно будет направлен в аптечные учреждения для обеспечения льготных категорий граждан, пояснили в пресс-службе.

Для обеспечения граждан необходимым препаратом министерством здравоохранения Московской области был проведен аукцион и закуплен аналог — препарат "Габриглобин-IgG", уточнили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что сложившаяся ситуация никак не повлияла на состояние и ход лечения пациентов.

Большинство пациентов с иммунодефицитом имеют врожденное нарушение гуморального звена иммунитета, у них в крови не вырабатываются особые белки, иммуноглобулины, которые играют критически важную роль в защите организма от инфекций. Единственное лечение — пожизненная ежемесячная заместительная терапия донорским иммуноглобулином.