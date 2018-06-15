Пропавшего в 1942 году военачальника Костенко похоронят в Подмосковье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июн – РИА Новости. Похороны советского заместителя командующего Юго-Западным фронтом генерал-лейтенанта Федора Костенко, останки которого были обнаружены на Украине спустя 74 года после его исчезновения, состоятся на военном мемориальном кладбище в Москве 20 июня, сообщил на брифинге, посвященной данной теме, военный комиссар Ростовской области Анатолий Трушин.

Он рассказал, что в ноябре 2016 года в военный комиссариат Ростовской области поступила информация от украинского поискового отряда "Ориентир" о том, что в Харьковской области Украины они обнаружили останки предположительно генерал-лейтенанта Костенко. "По нашим данным, впервые после окончания Великой Отечественной войны были найдены останки военачальника такого высокого ранга", — отметил Трушин.

Спустя некоторое время была установлена внучка Костенко Тамара, которая сейчас работает в российском посольстве в Венгрии. Начался процесс передачи останков из Украины в Россию. "Работа осложнялась тем, что былых дружественных отношений с Украиной сегодня нет… процесс передачи затянулся почти на год", — сказал Трушин. В конце 2017 года ростовская лаборатория подтвердила, что останки принадлежат Костенко.

"Второго июня президентом России Владимиром Путиным по представлению министра обороны было принято решение о захоронении Костенко на военном мемориальном кладбище в Московской области", — добавил Трушин. Захоронение состоится 20 июня с отданием воинских почестей в Ростове-на-Дону 18 июня.

Костенко родился в 1896 году в слободе Большая Мартыновка Ростовской области. С 1915 года в русской армии. В годы гражданской войны был красноармейцем, старшиной эскадрона, помощником командира, а затем командиром эскадрона. В 1937 году возглавил особую кавдивизию имени Сталина, в 1939 — командир 2-го кавалерийского корпуса, который участвовал в освободительном походе в Польшу, Западную Белоруссию и Западную Украину.

В 1940 году назначен командующим 26-ой армией, которая в начале Великой Отечественной войны в составе Юго-Западного фронта вела оборонительные бои на Винницком направлении, в июле 1941 года участвовала в Киевской оборонительной операции. В сентябре 1941 года Костенко – заместитель командующего Юго-Западным фронтом.

Отличился, командуя подвижной группой фронта в ходе контрнаступления под Москвой, в Елецкой наступательной операции, закончившейся разгромом нескольких немецких дивизий и освобождением от оккупации 400 населенных пунктов. Пропал без вести в мае 1942 года, находясь в окружении на Харьковском направлении. Был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды.