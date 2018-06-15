В ГД внесли проект об утверждении правительством охранных границ Байкала

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ("Единая Россия") внес в ГД проект, которым предлагается установить, что охранные границы Байкала будут утверждаться правовым нормативным актом правительства России, следует из базы данных нижней палаты.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Как отмечается в пояснительной записке к документу, сейчас границы Байкальской природной территории утверждаются кабинетом министров, но "отсутствует форма акта об утверждении границ".

"Проектом федерального закона предлагается внести уточнение в часть 1 статьи 3, установив, что границы Байкальской природной территории и экологических зон — центральной экологической зоны, буферной экологической зоны, экологической зоны атмосферного влияния, водоохранной зоны и границы рыбоохранной зоны, утверждаются нормативным правовым актом правительства Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу.

Николаев отмечает, что утверждение указанных в законопроекте границ правительственным документом позволит, в частности, "проводить указанное решение через проведение публичных обсуждений в отношении текста проекта постановления".