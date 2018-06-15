В Госдуме предложили создать федеральную программу развития детского отдыха

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Член комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР) предложила министерству просвещения и Минфину создать федеральную программу развития детского отдыха.

"В настоящее время важна разработка комплексных мер поддержки детского отдыха, ремонта и создания в регионах и муниципалитетах соответствующей инфраструктуры, чтобы, объединив средства бюджетов всех уровней, на новый качественный уровень вывести детский отдых. При этом программа может носить долгосрочный характер и, учитывая реальные потребности и возможности регионов и Федерации, стать важным элементом комплексной работы государства в части защиты прав детей и создания условий для их развития ", — сказала Кувшинова РИА Новости, уточнив, что соответствующее обращение она направила в адрес министерства просвещения и Минфина.

Политик отметила необходимость финансирования ремонта и строительства соответствующих объектов из разных источников на условиях софинансирования, так как исключительно средств региональных и муниципальных бюджетов на практике оказывается недостаточно. При этом детские лагеря смогли бы предоставлять качественный отдых, соответствующий всем современным стандартам, полагает депутат.

"Обращения жителей, родителей, педагогов и стали основой для направления предложения в адрес профильных министерств. Нам важно как обеспечить безопасный отдых нашим детям летом, так и создать комфортные условия для их проживания, создать современную, качественную инфраструктуру для развития детского потенциала не только в школах, но и в рамках летнего отдыха", — пояснила парламентарий.

Много детей в летние каникулы проводят в различных оздоровительных лагерях, однако, по словам депутата, если федеральные лагеря, такие как ВДЦ "Орленок" и МДЦ "Артек", отремонтированы, имеют всю необходимую инфраструктуру, то в региональных и муниципальных детских оздоровительных лагерях необходим ремонт и обновление.

Парламентарий напомнила, что в рамках программы Десятилетие детства стоит задача оказать системную поддержку детям.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России Десятилетия детства. Президент также поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках программы.