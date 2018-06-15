Гендиректором компании-издателя Forbes назначена Екатерина Тихомирова

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Генеральным директором АО "АС РУС медиа", которое издает в России журнал Forbes, стала вице-президент медиахолдинга ACMG Екатерина Тихомирова, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью медиагруппы Дмитрий Озман.

Ранее о назначении сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к холдингу.

"Действительно, Екатерина Тихомирова назначена генеральным директором АО "АС РУС медиа", — сказал Озман.

Ранее медиагруппа ACMG сообщила об увольнении главного редактора Forbes Россия Николая Ускова из-за "неудовлетворенностью качеством его работы и систематическими нарушениями трудовой дисциплины". По словам Ускова, формальным поводом к увольнению стало его участие в программе "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы".

ACMG — международная медиагруппа, основанная в 2008 году. Входит в топ-10 крупнейших издательских домов России. В настоящий момент офисы ACMG расположены в Берлине, Милане, Москве и Париже. В России ACMG издает журналы Forbes, ForbesLife, ForbesWoman, Numéro, L'Officiel, L'Officiel Voyage, GEO, Golf Digest, SNC, PORT, OK!, GALA Биография, Interni и Objekt Russia. В Германии ACMG издает L'Officiel Hommes и L'Officiel.