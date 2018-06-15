Потомок царя и модель Dior обвенчались в древней столице Грузии

ТБИЛИСИ, 15 июн – РИА Новости. Венчание царской четы Иоанна (Хуана) и Кристине Багратиони прошло в кафедральном соборе Светицховели в древней грузинской столице Мцхета, сообщает Sputnik Грузия.

В Светицховели похоронены многие грузинские патриархи и цари, в том числе Ираклий II, предок Иоанна Багратиони.

Кристине венчалась в платье грузинских дизайнеров из дома моды "Марионелла".

Иоанн (Хуан) Багратиони родился в Мадриде. Он является представителем одной из боковых линий древнейшей христианской монаршей династии, правившей Грузией более тысячи лет.

Иоанн и успешная модель Dior Кристине познакомились в Париже и в 2014 году поженились. Кристине – в девичестве Дзидзигури — взяла фамилию супруга согласно традициям царской семьи.

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