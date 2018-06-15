Минтруд проработает с Совфедом гранты для программ активного долголетия

МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Минтруд России проработает с Советом Федерации вопрос грантовой поддержки регионов по вопросу программ активного долголетия, заявил в пятницу первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

С предложением обратить особое внимание на эту тему в регионах выступила заместитель председателя Совфеда Галина Карелова в ходе заседания, посвященного обсуждению опыта субъектов в этой сфере.

"В плане помощи субъектам в стимулировании каких-то межбюджетных трансфертов, субсидировании этих программ, я думаю, это хорошая идея. Безусловно, надо крепко над этим подумать. Тем более что бюджетный цикл грядет", — сказал Вовченко.

Он отметил, что помощь из федерального бюджета по этой теме была довольно точечной, необходимо комплексно финансировать именно программы активного долголетия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что продолжительность жизни в стране к концу следующего десятилетия должна быть увеличена с 73 лет до 80 и выше. Президент назвал этот показатель базовым в оценке благополучия граждан.