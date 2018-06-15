В парке 50-летия Октября в Москве завершили ремонт дороги

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Завершился ремонт дороги в московском парке 50-летия Октября вдоль школы №1953, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

"В парке 50-летия Октября завершился ремонт дороги, проходящей вдоль школы №1953 в новой Олимпийской деревне, с обустройством тротуара и дренажа", — говорится в сообщении.

В ходе благоустройства заменили асфальтовое покрытие, обустроили тротуар для пешеходов, демонтировали старое металлическое ограждение, разделявшее парк и жилую застройку, а на его месте высадили живую изгородь из кустарника, вдоль дороги установили новые опоры освещения, рассказали в комплексе городского хозяйства. При этом въезд, как и раньше, открыт только для спецтехники, обслуживающей парк.

Данная территория, как отметили в комплексе, была включена в проект благоустройства по просьбам жителей. Ранее дорога представляла собой проезд для спецтехники, освещение и тротуары отсутствовали.

Комплексное благоустройство и озеленение парка началось в 2017 году. В конце года в проект благоустройства по просьбам жителей добавили организацию дополнительных входных групп со стороны нового жилого дома по проспекту Вернадского. Также в парке расширили и дооснастили детские и спортивные площадки, в проект включено строительство площадки для уличных видов спорта: бадминтона, баскетбола, волейбола.

Благоустройство парка планируется завершить в июне этого года.