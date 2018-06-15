Врио губернатора Нижегородской области объявил о старте проекта GR-приемная

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин объявил о старте проекта GR-приемная, который поможет местным предприятиям привлечь федеральные деньги на реализацию перспективных проектов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работа портала GR-приемная предусматривает индивидуальное взаимодействие с каждым заявителем с целью выявления перспективных источников финансирования для проектов, направленных на модернизацию основных фондов, проведение НИОКР, вывод новой продукции на рынок и реализацию экспортного потенциала.

"Каждому предприятию, которое подаст заявку через портал GR-приемная, будет представлен комплексный отчет, содержащий информацию о финансовых мерах поддержки, имеющихся сегодня на федеральном уровне. Речь идет о субсидиях, грантах, льготных кредитах и банковских гарантиях от федеральных ведомств и институтов развития, которые возможны к применению в разрезе отдельно взятого проекта", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По его словам, оператором этой работы станет представительство правительства региона в Москве, учитывая наличие у его сотрудников необходимых компетенций и географическую близость к федеральным ведомствам.

"Помимо подготовки отчетов, ключевым элементом работы должно стать сопровождение проектов и оказание всесторонней поддержки предприятий области в работе с федеральными министерствами и институтами развития", — пояснил Никитин.

Портал GR-приемная является последовательным продолжением работы органов исполнительной власти Нижегородской области по оказанию поддержки бизнесу и решению задачи по увеличению объема федеральных денежных средств, привлекаемых в регион.

"Развитие указанного портала будет способствовать повышению позиции Нижегородской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив и станет одним из драйверов роста по критерию "Эффективность работы организационных механизмов поддержки бизнеса", — подчеркивается в сообщении.

Ресурс "GR-Приемная" находится по адресу: www.gr-prednnov.ru

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