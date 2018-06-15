Заявления о голосовании вне места регистрации начнут принимать 25 июля

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Избиратели, желающие в единый день голосования 9 сентября проголосовать по месту фактического нахождения, смогут с 25 июля подать соответствующие заявления в территориальные избиркомы, МФЦ или через портал госуслуг, а с 29 августа — в участковые избирательные комиссии, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

На заседании в пятницу Центризбирком утвердил календарный план по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Госдумы, которые пройдут в единый день голосования в семи одномандатных округах. В этом документе определены в том числе сроки подачи гражданами заявлений о включении в список избирателей на другом участке; это возможно в рамках механизма "мобильный избиратель", который заменил открепительные удостоверения.

Секретарь ЦИК напомнила, что институт голосования по месту нахождения, уже применяемый в избирательных кампаниях разного уровня, на выборах депутатов Госдумы был введен не так давно.

"Порядок ЦИК России принят, исходя из этого порядка, как и на региональных выборах, подача избирателем заявления в территориальные комиссии, МФЦ, в электронном виде через портал госуслуг — с 25 июля по 5 сентября; в участковую комиссию можно обратиться лично для подачи заявления с 29 августа по 5 сентября", — сказала Гришина в ходе заседания Центризбиркома.

Избиратель, который не успел подать заявление в эти сроки, сможет оформить специальное заявление, но только в своем участковом избиркоме по месту регистрации. Секретарь ЦИК сообщила, что на предстоящих выборах оформить спецзаявление можно будет с 6 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 8 сентября, субботы, предшествующей дню голосования.

На региональных выборах и дополнительных выборах депутатов ГД механизм "мобильный избиратель" будет действовать в пределах территории, на которой проходят выборы, — избиратель сможет прикрепиться к другому участку в границах соответствующего региона или одномандатного округа.

Центризбирком ранее утвердил новый порядок подачи заявлений для голосования вне места постоянной регистрации. Так, ЦИК увеличил сроки подачи заявлений — прием начнется за 45 дней и завершится за 3 дня до выборов. Как и прежде, такие заявления можно будет оформить через портал госуслуг, МФЦ, в территориальных избирательных комиссиях, а за 10 дней до выборов начнется прием аналогичных заявлений в участковых избиркомах. В заявлениях появится графа для указания номера мобильного телефона, на который избирателю позже придет напоминание о смене участка голосования и адрес его расположения.

Как и раньше, избиратель не сможет аннулировать ранее поданное заявление — будет учитываться только первое, — но сможет вернуться на участок, к которому прикреплен по регистрации, если его планы изменились.