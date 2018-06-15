В Москве появилась интерактивная карта обитания певчих птиц

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Интерактивную карту обитания поющих соловьев в Москве составили в рамках экологической акции, сообщается на сайте мэра города.

"Узнать, где поют соловьи в Москве, теперь можно онлайн с помощью любого гаджета. В столице запустили интерактивную карту обитания этих певчих птиц", — говорится в сообщении.

Интерактивная карта поющих птиц Москвы опубликована на сайте Мосприроды. На ней обозначено 227 адресов с местами обитания соловьев, дата последнего "концерта" и фамилия автора наблюдений. Составляют онлайн-карту орнитологи-любители. Отмечается, что карту планируется дополнять новыми местами обитания пернатых.

С 14 мая по 30 июня в Москве проходит экологическая акция по учету соловьев, в которой могут принять участие все желающие жители города. Все собранные данные заносятся на интерактивную карту мест обитания пернатых. Сведения о соловьях, полученные в результате наблюдений, помогут орнитологам подробнее исследовать природное многообразие Москвы, а также создать интерактивную карту обитания соловьев. Она покажет, какие округа и районы города чаще выбирают для обитания певчие птицы.