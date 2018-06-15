ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Около 16,5 миллиарда рублей вложено в подготовку транспортной инфраструктуры Свердловской области к чемпионату мира по футболу, сообщил журналистам министр транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

"Если говорить в целом про подготовку чемпионата мира, это, в общем-то, и пути следования объездов, и пути следования маршрутов движения пассажирского транспорта, это подъезды к городу Екатеринбург в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Все мы знаем, что реализуется проект "Безопасные и качественные дороги" по приведению улично-дорожной сети городской агломерации в нормативное состояние. Если говорить про улично-дорожную сеть у Центрального стадиона, то это 3,2 миллиарда рублей из областного бюджета с 5-процентным городским софинансированием", — сказал Старков.

По его словам, на работы по ремонту улично-дорожной сети на маршрутах следования пассажирского транспорта было потрачено более 3 миллиардов рублей за два года.

"Также средства были потрачены на вещи, связанные с организацией, — порядка 300 миллионов рублей было потрачено на систему управления пассажирскими потоками. И, конечно же, по региональным дорогам – мы ввели в эксплуатацию второй пусковой комплекс объездной дороги вокруг города Екатеринбург. Второй пусковой нам обошелся в 9 миллиардов рублей. Конечно, это не только для чемпионата мира, но и для наследия. И, соответственно, по региональным дорогам порядка 1 миллиарда рублей мы вложили для того, чтобы подъезды к городу сделать комфортными – без колейности, без каких-то ям", — отметил министр.

Первый в истории чемпионат мира на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

В Екатеринбурге на групповом этапе 15 июня пройдет матч Египет — Уругвай, 21 июня сыграют Франция — Перу, 24 июня встретятся команды Японии и Сенегала, а 27 июня Мексика — Швеция.

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