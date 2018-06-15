Россияне считают формат прямой линии с Путиным нужным, выяснили социологи

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Большинству россиян интересен формат ответов президента РФ Владимира Путина на вопросы в прямом эфире, один из таковых — прямую линию — они также считают нужным, о том, что без него можно обойтись, говорят только 17% респондентов, свидетельствуют результаты опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Прямая линия с президентом России в этом году продолжалась 4 часа 20 минут. Всего поступило более 2 миллионов обращений, глава государства ответил на 73 вопроса.

Большинство наших соотечественников — 76% — назвали нужным проведение прямой линии с Владимиром Путиным. Так они ответили на вопрос "какая точка зрения вам ближе" — "ежегодная прямая линия с Владимиром Путиным нужна" или "без нее можно было бы обойтись или проводить ее реже". Вторую точку зрения высказали 17% опрошенных, еще 7% затруднились ответить.

Также исследователи задавали респондентам вопрос "вам интересно или не интересно смотреть сюжеты и телепередачи, где Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в прямом эфире (прямая линия)?". Почти две трети участников опроса — 63% — дали позитивный ответ, об отсутствии интереса сказали 32%, а 5% не смогли ответить.

Опрос "ФОМнибус" проводился 9-10 июня в 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.