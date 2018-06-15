Яровая предложила дать многодетным родителям право на льготные авиабилеты

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить многодетных родителей в список лиц, имеющих право на льготные авиаперелеты по России, соответствующее письмо она направила вице-премьеру РФ – полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

Президент РФ Владимир Путин в рамках прямой линии заявил о необходимости расширить географию субсидируемых авиаперелетов из Владивостока в другие города России и предложил расширить применение субсидий.

"В целях расширения доступности для населения воздушных перевозок на Дальний Восток прошу Вас рассмотреть на уровне правительства РФ вопрос о снятии временного ограничения и реализации в течение года программы предоставления субсидий на авиаперелеты по всем дальневосточным маршрутам, а также включить многодетных родителей в число лиц, имеющих право приобретения билетов по субсидированным тарифам", — говорится в письме, которое цитирует пресс-служба Яровой.

По мнению вице-спикера, реализация предлагаемых мер позволит исполнить указание президента РФ Владимира Путина, озвученное в ходе Прямой линии, о необходимости расширения географии и времени применения субсидий, а также расширения круга субъектов, имеющих право на их получение.

"Это существенно снизит высокий спрос на летний период, а кроме того, позволит каждому дальневосточнику "по жизненной ситуации" пользоваться социальной гарантией, которую дает государство", — считает Яровая.