Дома во Владивостоке, о которых рассказали Путину, построят досрочно

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Компания-инвестор ООО "Восточный Луч", которая будет достраивать жилые дома в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, о которых рассказали президенту России Владимиру Путину, планирует закончить строительство к осени 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

В ходе прямой линии глава государства узнал от жительницы Владивостока Юлии Матвеевой о проблемах с долевой стройкой в микрорайоне Снеговая Падь. По ее словам, дольщики ждут сдачи уже полтора года. Власти края сообщили, что достраивать жилые дома будет новая компания — ООО "Восточный Луч". Ранее пресс-служба региональной администрации сообщала, что строители начнут работы на четырех домах, их планируется сдать до конца 2019 года. Вторую очередь — дом №3 — строители готовы ввести в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2019 года, а дом №1 — к концу 2020 года. Строительство будет вестись за счет собственных средств компании.

"Изначально мы планировали возобновить строительство двух домов – №25 и 26, как наиболее готовых, а затем возобновить работы на 2 и 4 домах, и в третью очередь 1 и 3 дома. Теперь же решено строить сразу все шесть домов, которые планируется сдать уже к осени 2019 года", – приводит пресс-служба краевой администрации слова заместителя генерального директора ООО "Восточный Луч" Игоря Козлова.

Как сообщил вице-губернатор Алексей Немков, в июле застройщик будет завозить на стройплощадку оборудование, технику, стройматериалы, а само строительство начнется в августе.

Ранее сообщалось, что администрация Приморья выделила более 400 миллионов рублей на прокладку инженерных сетей в 2018 году.