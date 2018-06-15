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Общество

Дома во Владивостоке, о которых рассказали Путину, построят досрочно

Сюжет:
"Прямая линия" с Путиным - 2018 (249)
07:3115.06.2018
(обновлено: 07:42 15.06.2018)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрямая линия с президентом России Владимиром ПутинымПрямая линия с президентом России Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Компания-инвестор ООО "Восточный Луч", которая будет достраивать жилые дома в микрорайоне Снеговая Падь во Владивостоке, о которых рассказали президенту России Владимиру Путину, планирует закончить строительство к осени 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Прямую линию с Путиным посмотрели почти 5,8 миллиона россиян

В ходе прямой линии глава государства узнал от жительницы Владивостока Юлии Матвеевой о проблемах с долевой стройкой в микрорайоне Снеговая Падь. По ее словам, дольщики ждут сдачи уже полтора года. Власти края сообщили, что достраивать жилые дома будет новая компания — ООО "Восточный Луч". Ранее пресс-служба региональной администрации сообщала, что строители начнут работы на четырех домах, их планируется сдать до конца 2019 года. Вторую очередь — дом №3 — строители готовы ввести в эксплуатацию не позднее четвертого квартала 2019 года, а дом №1 — к концу 2020 года. Строительство будет вестись за счет собственных средств компании.

"Изначально мы планировали возобновить строительство двух домов – №25 и 26, как наиболее готовых, а затем возобновить работы на 2 и 4 домах, и в третью очередь 1 и 3 дома. Теперь же решено строить сразу все шесть домов, которые планируется сдать уже к осени 2019 года", – приводит пресс-служба краевой администрации слова заместителя генерального директора ООО "Восточный Луч" Игоря Козлова.

Как сообщил вице-губернатор Алексей Немков, в июле застройщик будет завозить на стройплощадку оборудование, технику, стройматериалы, а само строительство начнется в августе.

Ранее сообщалось, что администрация Приморья выделила более 400 миллионов рублей на прокладку инженерных сетей в 2018 году.

Прямая линия с Владимиром Путиным
© Инфографика
"Прямая линия" с Владимиром Путиным

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
администрация Приморья выделила более 400 миллионов рублей на прокладку инженерных сетей в 2018 году а квартиры сиротам выделить до сих пор не могут. Или не хотят?
07:35
15.06.2018
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Лаврентий Берия
бред не одна компания за свой счет не будет достраивать дома, для кинутых, что то не так тут,,нафига ООО убытки
08:21
15.06.2018
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Россия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
5
Россия
0
Саудовская Аравия
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
23 июня 21:00
-
Германия
-
Швеция
25 июня 17:00
-
Уругвай
-
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