Около 220 тысяч россиян обратились за медпомощью после укусов клещей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Роспотребнадзор напоминает, что благоприятные климатические условия в России способствуют активизации клещей, по состоянию на 8 июня уже 219 тысяч человек пострадали от укусов этих насекомых, сообщается на сайте ведомства.

C 15 марта специалисты начали еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом и другими инфекциями, передающимися клещами. "По состоянию на 8 июня 2018 года, согласно данным мониторинга, в медицинские организации обратились более 219 тысяч пострадавших от укусов клещей, в том числе более 57 тысяч детей", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, на 8 июня в стране зарегистрировано 83 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 545 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом. Кроме того, зарегистрирован случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Специалисты Роспотребнадзора во всех регионах РФ работают над предупреждением распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых. "Начато проведение акарицидных обработок с осуществлением контроля качества и эффективности акарицидных обработок. По состоянию на 8 июня акарицидные обработки проведены на более чем 129 тысячах гектаров. Всего в 2018 году акарицидные обработки запланированы на площади более 130 тысяч гектаров, что соответствует уровню прошлого года", — говорится в сообщении.

Как отметили в Роспотребнадзоре, на сегодняшний день в регионах России более 2,3 миллиона человек привиты от клещевого вирусного энцефалита.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.