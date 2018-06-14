Врачи госпиталя имени Бурденко получили главную медицинскую премию России

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Врачи Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко получили главную медицинскую премию России "Призвание", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Группа военных врачей и медсестер единственного в российской армии аэромобильного отделения Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко получила премию "Призвание", которая вручается в преддверии Дня медицинского работника", — говорится в сообщении.

Как сообщается, вклад медиков в спасение человеческих жизней был отмечен в номинации "Специальная премия врачам, оказывающим помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и стихийных бедствий".

В Минобороны отметили, что за несколько лет бригада врачей, возглавляемая подполковником Валерием Нагорновым, совершила более 100 вылетов.