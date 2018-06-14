В Буденновске почтили память жертв теракта 1995 года

ПЯТИГОРСК, 14 июн — РИА Новости. Память жертв террористического акта 1995 года почтили в Буденновске, сообщила пресс-служба губернатора Ставропольского края.

"В Буденновске почтили память жертв террористической атаки на город, произошедшей в 1995 году. Ровно 23 года назад боевики захватили заложников в Центральной районной больнице. От рук бандитов погибли 129 человек, 415 получили ранения", — говорится в сообщении.

Губернатор Владимир Владимиров возложил цветы к мемориалу и посетил часовню, установленную на территории ЦРБ в память о жертвах теракта. "Необходимо всеми силами поддерживать мир, не допускать конфликты, которые могут привести к такой трагедии. Забыть то, что происходило в Буденновске в июне 1995-го, невозможно. Чтобы такое не повторилось, мы должны верить в свое государство, укреплять его", — цитируются в сообщении слова главы региона.

В июне 1995 года более 160 боевиков, вооруженных автоматами, гранатами и взрывными устройствами, нападали на организации и граждан города Буденновска. Террористы взяли в заложники более 1,5 тысячи человек в городской больнице. В результате переговоров большая часть заложников была освобождена, а боевикам дали возможность уйти в Чечню. Организатор теракта в Буденновске Шамиль Басаев был ликвидирован в ходе спецоперации в Ингушетии в июле 2006 года. Участники нападения осуждены к длительным срокам заключения.