"Опора России": пенсионная реформа приведет к серьезному росту пенсий

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Пенсионная реформа в РФ назрела уже давно, и ее реализация должна в первую очередь привести к существенному росту пенсий, заявил РИА Новости глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста – с 2019 года возраст выхода на пенсию мужчин постепенно будет подниматься до 65 лет, для женщин — до 63 лет. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты могут рассмотреть законопроект в первом чтении до конца весенней сессии.

Как отметил Калинин, реформа назрела давно, поскольку в стране из 146 миллионов человек населения почти 43 миллиона — пенсионеры. По его словам, демографическая ситуация складывается так, что доля пенсионеров в ближайшие годы будет только расти. Калинин отметил, что необходимые условия для реформы созданы, среди них и увеличение продолжительности жизни.

"Реформа должна привести к существенному росту пенсий тех, кто получает эти пенсии", – подчеркнул глава "Опоры России".

Он также отметил, что, как правило, работодатели неохотно берут специалистов старше 45 лет, желая, чтобы новый сотрудник проработал в компании не менее 10 лет. "Изменение возраста выхода на пенсию приведет к тому, что людей в районе 50 будут охотно брать на работу", — уверен собеседник. Он добавил, что повышение пенсионного возраста — еще один повод задуматься о здоровом образе жизни после 40 лет.