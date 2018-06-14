Лучших учеников и педагогов Липецкой области отметят премиями

ЛИПЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Более 30 учеников и педагогов Липецкой области получат премии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региона.

По его словам, церемония награждения пройдет в пятницу, 15 июня. В этот день в Липецке пройдет торжественный прием, на котором власти области имеют возможность выразить благодарность педагогам, которые через своих учеников повышают престижность педагогической профессии.

"Будут вручены премии одаренным детям и победителям всероссийских школьных олимпиад в размере от 400 рублей до девяти тысяч рублей каждая. Кроме того денежные вознаграждения получат лучшие воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования, а также победители областного публичного конкурса "Учитель года Липецкой области" в 2018 году. Сумма премирования варьируется от 35 до 250 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сохранение и развитие интеллектуального и творческого потенциала – важнейшая задача в деятельности администрации Липецкой области.

"Выявление и поддержка юных дарований, талантливой молодежи, создание условий для развития творческих способностей – в числе приоритетов деятельности областных властей", — сказал руководитель исполнительной власти региона Олег Королев.

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