Госдума не успела рассмотреть проект о посещении больных в реанимации

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании не успела, как планировала, рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации.
Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль ранее пояснял, что в настоящее время обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, а на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае. Однако, по его словам, скоро Минздрав должен представить соответствующий порядок посещения.
В среду Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании в четверг. Однако в ходе заседания депутаты не успели рассмотреть законопроект.