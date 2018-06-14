Госдума не успела рассмотреть проект о посещении больных в реанимации

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Госдума РФ в четверг на пленарном заседании не успела, как планировала, рассмотреть в первом чтении законопроект, разрешающий членам семьи посещать пациентов, находящихся в реанимации.

Ранее депутат "Единой России" Николай Герасименко внес на рассмотрение нижней палаты законопроект, который закрепляет обязанность медицинской организации обеспечить возможность для членов семьи посетить пациента, находящегося в реанимации.

Зампред комитета по охране здоровья Леонид Огуль ранее пояснял, что в настоящее время обязанность медучреждения обеспечить возможность посещения пациентов в реанимации не прописана, а на подзаконном уровне не установлен общий порядок посещения, поэтому в медучреждениях решение о разрешении на посещение реанимации принимается в каждом конкретном случае. Однако, по его словам, скоро Минздрав должен представить соответствующий порядок посещения.

Позже комитет Госдумы по охране здоровья принял решение поддержать законопроект. При этом глава комитета Дмитрий Морозов отметил, что вопрос, затронутый в законопроекте, еще необходимо проработать совместно с пациентскими организациями. Соответствующую работу глава думского комитета поручил провести автору законопроекта.

В среду Совет Госдумы принял решение рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании в четверг. Однако в ходе заседания депутаты не успели рассмотреть законопроект.