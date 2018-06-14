В Госдуме раскритиковали идею создания курилок в больницах и санаториях

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Курение на территориях медучреждений и санаториев не совместимо с оздоровлением, курилок в лечебных организациях быть не должно, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее депутаты Самарской губернской думы внесли в Госдуму законопроект, разрешающий курение в специально отведенных местах на территориях медицинских учреждений и санаториев. Согласно действующему законодательству, запрещено курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг.

Авторы законопроекта отмечают, что эта норма не предусматривает каких-либо исключений. Это мешает созданию в таких учреждениях специальных мест для курения.

"Что касается курилок в санаториях, пансионатах и других лечебных учреждениях, здесь я целиком на стороне Минздрава. Отсутствие курилок в зданиях оздоровительных и лечебных учреждений считаю правильным. Курение и оздоровление несовместимы ни в каком сочетании. Курить однозначно вредно, это пагубная привычка, которая отражается не только на курильщиках, но и на тех, кто находится с ними рядом", — сказал Огуль РИА Новости.